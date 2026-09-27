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Нападающий сборной Намибии - о России: страна сильных и стойких людей

Нападающий сборной Намибии Бенсон Шилонго высказался о России.
Фото: Getty Images
По словам Шилонго, он всегда слышит, что в России очень холодно, и считает, что в этой стране стойкие и сильные люди.

- Первое, что я всегда слышу о России, — это очень холодная страна. Судя по тому, что я слышал и видел, Россия — это страна сильных и стойких людей.

Мы видим их поступки в фильмах, для меня это показатель. Надеюсь, российский футбол сможет вернуться на мировую арену. Я бы очень хотел видеть больше международного футбола с участием России в будущем, - приводит слова Шилонго "Чемпионат".

Напомним, что национальная команда России сыграет в Екатеринбурге со сборной Намибии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 3 октября - ранее сборная России ни разу не проводила матч на "Екатеринбург Арене". На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35 место в рейтинге ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке.

Также в сентябре Россия сыграет с Ираном в Казани, встреча состоится 29 сентября, и проведет товарищескую игру с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября.

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