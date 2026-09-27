Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
19:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
19:00
КипрНе начат
Грузия
19:00
УкраинаНе начат
Румыния
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Турция
21:45
ИталияНе начат
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

Сенников ответил, сможет ли Галактионов исправить ситуацию в "Локомотиве"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников ответил, сможет ли Михаил Галактионов исправить положение дел в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Сенникова, сейчас нет смысла менять Галактионова, он знает, что именно нужно изменить.

- После перерыва команда сможет набрать свои очки и, думаю, будет находиться где-то в середине таблицы. Галактионов уже много лет работает с командой.
Мне кажется, он хорошо знает все точки соприкосновения с игроками и понимает, что именно можно изменить, - приводит слова Сенникова "Советский спорт".

После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В нынешнем сезоне команда Михаила Галактионова одержала лишь одну победу, в десятом туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют с воронежским "Факелом", занимающим последнее место в таблице с 3 баллами.

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-зеленые впервые под руководством Галактионова смогли завоевать бронзовые медали чемпионата страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится