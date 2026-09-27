Сенников ответил, сможет ли Галактионов исправить ситуацию в "Локомотиве"

- После перерыва команда сможет набрать свои очки и, думаю, будет находиться где-то в середине таблицы. Галактионов уже много лет работает с командой.
Мне кажется, он хорошо знает все точки соприкосновения с игроками и понимает, что именно можно изменить, - приводит слова Сенникова "Советский спорт".
После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. В нынешнем сезоне команда Михаила Галактионова одержала лишь одну победу, в десятом туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют с воронежским "Факелом", занимающим последнее место в таблице с 3 баллами.
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-зеленые впервые под руководством Галактионова смогли завоевать бронзовые медали чемпионата страны.