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Кириченко поделился впечатлениями после назначения в "Ростов"

Новый главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко высказался о своем назначении.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Кириченко, он рад вернуться в клуб и благодарен за прием.

- Очень рад вернуться в "Ростов", благодарен клубу за тёплый приём.

Начинаем готовиться к игре с «Акроном». В связи с паузой на сборные есть чуть больше времени поближе познакомиться с игроками в тренировочном процессе. Вчера и сегодня были проведены тренировки, - приводит слова Кириченко "Чемпионат".

Напомним, что на прошлой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, на его место назначили Дмитрия Кириченко, который ранее выступал за южан, а также входил в тренерский штаб желто-синих с 2014 по 2017 год. Также он возглавлял "Уфу" и ивановский "Текстильщик".

После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

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