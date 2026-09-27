Кириченко поделился впечатлениями после назначения в "Ростов"

- Очень рад вернуться в "Ростов", благодарен клубу за тёплый приём.
Начинаем готовиться к игре с «Акроном». В связи с паузой на сборные есть чуть больше времени поближе познакомиться с игроками в тренировочном процессе. Вчера и сегодня были проведены тренировки, - приводит слова Кириченко "Чемпионат".
Напомним, что на прошлой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, на его место назначили Дмитрия Кириченко, который ранее выступал за южан, а также входил в тренерский штаб желто-синих с 2014 по 2017 год. Также он возглавлял "Уфу" и ивановский "Текстильщик".
После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.