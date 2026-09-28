Важная победа "Урала" и гостевой успех "Ленинградца". Обзор доигровки 7-го тура Первой лиги

"Урал" переиграл "Спартак"
В главном матче уик-энда "Спартак" принимал в Химках "Урал". Хозяева после четырёх побед кряду с минимальным счётом взобрались на второе место, а "шмели" до сих пор проиграли лишь в самом первом туре. Поначалу красно-белые были несколько острее - Калмыков не попал головой после фирменного аута Мохаммади, а Караев с левого края штрафной пробил в руки Селихову. А "Урал" нашёл свой момент на "стандарте" - после розыгрыша углового пошла подача Сунгатулина, Бегич головой пробил в перекладину, а мяч рикошетом от спины Гайдаша оказался в воротах.
Впрочем, хозяева также ответили своим угловым - Немченко исполнил угловой с правого фланга, Калмыков же на ближней штанге опередил ошибшегося на выходе Селихова и отправил мяч в сетку, сократив отставание в снайперской гонке от Грулёва. Но в середине второго тайма гости снова вышли вперед - Тихий подобрал мяч на линии штрафной, убрал на замахе защитника и с левой нанес идеальный удар в дальний угол. Был шанс после углового у Итало, но Гайдаш в этом моменте спас.
На последнюю четверть часа гости остались в меньшинстве - Лео Кордейро умурдился получить две желтые карточки за пару минут. Однако красно-белые создали всего один реальный момент - пришедший в атаку черногорец Бугарин головой пробил рядом со штангой. В итоге 1:2 - "Урал" продлевает беспроигрышную серию до одиннадцати матчей и взбирается на второе место, скидывая оттуда "Спартак".
Удаление Солдатенко не помогло "Уфе"
В Уфе местная команда встречалась с "Торпедо", которые соседствовали в турнирной таблице. Расклад не изменился после очной встречи, хотя в середине первого тайма произошло важное событие - Солдатенко неудачно выскочил за пределы штрафной и снёс Липового, получив красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Дебютант Мокроусов занял место в воротах, а Тарба со штрафного пробил рядом со штангой.
После перерыва Погосов отметился неплохим ударом с радиуса штрафной, однако 40-летний Беленов справился с неприятным рикошетом. Был угловой от гостей, и после скидки Корнюшина мяч угодил в перекладину, правда, с верхней стороны, а хозяева так ни разу не попали в створ. 0:0 - команды остаются на седьмом и шестом местах, "Торпедо" отстает от второй строчки на четыре очка.
Гостевой успех "Ленинградца"
Сменившая тренера "Волга" на своём поле принимала "Ленинградец", который в гостях уступал всем, а в Нижнем Новгороде в последнем туре и вовсе пропустил шесть. Однако в Ульяновске команда Александра Шмарко вцепилась в результат, а вот Александр Грищенко снова не смог воплотить свои идеи на поле. В первом тайме особой остроты команды не создавали, можно вспомнить разве что заход в штрафную от Хашкулова, но удар в ближний угол отбил Кузнецов.
Во второй половине Саплинов после передачи Гершуна неудачно пробил с района 11-метровой отметки, а острый прострел Степанова никто не успел замкнуть. А на 63-й минуте гости поймали свой момент - Кулишев перехватил мяч в центре и вывел Никитина один на один, а арендованный у "Балтики" Дмитрий был точен. Саплинов угрожал воротам соперника дальним штрафным, но Кузнецов отбил мяч, а в концовке Алексей справился с ударом из пределов штрафной. 0:1 - "Волга" проигрывает второй домашний матч под руководством Грищенко, "Ленинградец" впервые в сезоне набирает очки на выезде и обходит ульяновцев в таблице.
Обмен голами в Челябинске
В Челябинске местный одноименный коллектив принимал "Енисей". Гости начали игру явно лучше - если с ударом Масловского головой Тусеев справился, то в середине первого тайма Иванов подобрал мяч в чужой штрафной и без шансов пробил в дальний угол. "Челябинск" создал остроту уже после перерыва - Антипин отразил неприятный удар головой в упор, а затем нейтрализовал удар Гаджимурадова после вертикального заброса Кочиева.
И всё же в середине второго тайма хозяева сравняли счёт - Каменщиков пробил головой после навеса Каменщикова, Антипин отбил мяч перед собой, а Урванцев на добивании был первым. В концовке родную команду мог огорчить Самойлов, однако защитники накрыли Дениса. 1:1 - "Челябинск" не проигрывает в трёх последних матчах, но остается рядом с зоной вылета, у "Енисея" на два очка больше и раздумия по поводу кандидатуры нового главного тренера.
Нулевая ничья в Ярославле
Серьезно укрепившийся под закрытие трансферного окна "СКА-Хабаровск" по крайней мере перестал проигрывать в последних матчах, но и побед у Сергея Жукова в чемпионате пока нет. В игре с "Шинником" голевые моменты периодически возникали, в первом тайме чуть больше их было у гостей, во втором уже наоборот, но при этом в створ ворот команды попали всего по одному разу. 0:0 - "Шинник" в седьмой раз в двенадцати играх играет вничью, у дальневосточников третья ничья кряду.
Обзор августовских матчей 7-го тура здесь.
Важная победа "Урала" и гостевой успех "Ленинградца". Обзор доигровки 7-го тура Первой лиги
В вынесенных на сентябрь матчах 7-го тура "Урал" обыграл прямого конкурента, "Торпедо" в меньшинстве не уступило в Уфе, "Ленинградец" взял первые очки в гостях, а в Ярославле и Челябинске были ничьи.
ФК "Спартак" Кострома