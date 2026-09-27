В "Факеле" отреагировали на включение Бардачева в топ-10 защитников: подтверждение слов Аршавина

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о попадании Матвея Бардачева в топ-10 молодых защитников мира.

Фото: ФК "Факел"

Это большой аванс со стороны CIES и подтверждение слов Андрея Аршавина, который говорил мне про него пару лет назад, что на него нужно обратить внимание.