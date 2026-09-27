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В "Факеле" отреагировали на включение Бардачева в топ-10 защитников: подтверждение слов Аршавина

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о попадании Матвея Бардачева в топ-10 молодых защитников мира.
Фото: ФК "Факел"
По словам Пименова, включение Бардачева в список лучших молодых защитников - большой аванс со стороны CIES.

- Очень рад за Матвея.
Это большой аванс со стороны CIES и подтверждение слов Андрея Аршавина, который говорил мне про него пару лет назад, что на него нужно обратить внимание.

У Бардачева есть все данные, чтобы поддерживать этот уровень, - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Напомним, что СIES включил защитника воронежского "Факела" Матвея Бардачева в топ-10 молодых центральных защитников мира, россиянин занял в рейтинге девятое место. В летнее трансферное окно он перешел из петербургского "Зенита" в стан воронежской команды на правах аренды, в прошлом сезоне Бардачев выступал за екатеринбургский "Урал" в Первой Лиге.

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