В "Факеле" отреагировали на включение Бардачева в топ-10 защитников: подтверждение слов Аршавина

- Очень рад за Матвея.
Это большой аванс со стороны CIES и подтверждение слов Андрея Аршавина, который говорил мне про него пару лет назад, что на него нужно обратить внимание.
У Бардачева есть все данные, чтобы поддерживать этот уровень, - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
Напомним, что СIES включил защитника воронежского "Факела" Матвея Бардачева в топ-10 молодых центральных защитников мира, россиянин занял в рейтинге девятое место. В летнее трансферное окно он перешел из петербургского "Зенита" в стан воронежской команды на правах аренды, в прошлом сезоне Бардачев выступал за екатеринбургский "Урал" в Первой Лиге.