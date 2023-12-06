– Мне хорошо с ним, потому что он – честный человек. Юран за словом в карман не лезет. Если ему что-то не нравится, он выкатит это сразу, моментально, в лоб. С другой стороны – а чего юлить-то? Если он сразу не скажет, а будет ходить, переживать, и это будет влиять на результат, то виноват в этом буду я, потому что не дал ему поделиться этой информацией и вовремя не среагировал на нее. Сергей Николаевич очень взрывной, но это хорошее качество. Он говорит правду, и я его за это очень уважаю, – цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Сергей Юран был утвержден в должности главного тренера нижегородской команды в апреле нынешнего года. Под руководством 54-летнего специалиста "Пари НН" удалось сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам сезона-2022/23. Волжане по сумме двух стыковых встреч оказались сильнее московской "Родины" (3:2).
После 17-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 9-й строчке в таблице чемпионата России-2023/24, набрав 24 очка. В заключительном матче 2023 года нижегородский клуб 9 декабря в гостях сыграет с питерским "Зенитом".
Гендиректор "Пари НН": мне хорошо с Юраном, потому что он – честный человек
Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о взаимодействии с главным тренером волжан Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Пари НН"