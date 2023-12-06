Как утверждает источник, "быки" находятся в поиске правого вингера и рассматривают вариант с трансфером хавбека "Олимпиакоса" Пепа Бьеля в качестве возможного усиления позиции зимой.
В нынешнем сезоне Бьель сыграл 17 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 ассистами. 27-летний испанец перешел в афинский клуб в 2022 году. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро. "Краснодар" подходит к заключительному туру РПЛ в 2023 году в ранге лидера таблицы, набрав 35 очков. В воскресенье, 10 декабря, команда Владимира Ивича дома примет московский ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник "Олимпиакоса" Бьель может перейти в "Краснодар"
"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику греческого "Олимпиакоса" Пепу Бьелю.
Фото: ФК "Олимпиакос"