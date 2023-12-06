"Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.Не исключаю ли я переход Сутормина в "Динамо"? Ничего исключать нельзя", — цитирует Гафина Sport24.
В СМИ появились слухи о том, что Сутормин может покинуть "Зенит". На 30-летнего футболиста претендуют 4 клуба чемпионата России — ЦСКА, "Динамо", "Балтика" и "Ростов".
В текущем сезоне россиянин сыграл 12 матчей за "Зенит". За это время игрок смог отдать 2 голевые передачи. Контракт Алексея с командой рассчитан до конца июня 2025 года. Сайт Transfermakt оценивает стоимость хавбека в 1,8 миллионов евро.
Комментарий Марцела Лички о возможном переходе Сутормина в "Динамо"
В "Динамо" не исключили переход Сутормина
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о слухах вокруг перехода полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина в московский клуб.
Фото: ФК "Зенит"