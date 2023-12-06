"Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене. Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем", — приводит слова Газзаева "СЭ".
В текущем сезоне "Зенит" проиграл 6 матчей с учетом Кубка России. Петербуржцев огорчили 4 команды — "Балтика", "Оренбург" и по 2 раза "Динамо" и "Локомотив". После 17 туров РПЛ действующий чемпион страны находится на втором месте, набрав 33 очка. Сине-бело-голубые отстают от "Краснодара" на 2 очка.
Газзаев: игрокам "Зенита" тяжело настраиваться на победы, после 5 подряд чемпионств в РПЛ
Фото: ФК "Зенит"