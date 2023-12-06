"Был ли интерес к Дмитрию со стороны клубов РПЛ? Пока нет. У Димы контракт, но понятно, что интерес к нему будет", — приводит слова Талаева "СДЗД"
В нынешнем сезоне 29-летний Чистяков сыграл 7 матчей (390 минут). За это время защитник не отличился голевыми действиями. Контракт Дмитрия с "Зенитом" заканчивается 30 июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость российского игрока в 2,5 миллионов евро.
Агент Чистякова: клубы РПЛ пока не интересовались Дмитрием
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Зенита" Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем защитника в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"