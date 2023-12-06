"Состав боеспособный. Не хватает тренерской мысли, стабильности. С таким составом "Спартаку" по силам находиться на второй строчке в таблице РПЛ", — цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
"Спартак" находится на седьмой строчке таблицы РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков за 17 матчей чемпионата. В следующем матче москвичи сыграют с "Крыльями Советов". Встреча пройдет 9 декабря в Москве. Начало — 14:00.
Кузьмичев: у "Спартака" боеспособный состав, но команде не хватает тренерской мысли
Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев объяснил, неудовлетворительные результаты красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"