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Кузьмичев: у "Спартака" боеспособный состав, но команде не хватает тренерской мысли

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Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев объяснил, неудовлетворительные результаты красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
"Состав боеспособный. Не хватает тренерской мысли, стабильности. С таким составом "Спартаку" по силам находиться на второй строчке в таблице РПЛ", — цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

"Спартак" находится на седьмой строчке таблицы РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков за 17 матчей чемпионата. В следующем матче москвичи сыграют с "Крыльями Советов". Встреча пройдет 9 декабря в Москве. Начало — 14:00.

Спартак Кузьмичев
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