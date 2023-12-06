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Обляков: Файзуллаев очень сильно помогает ЦСКА, с ним комфортно на поле

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о том, как прошла адаптация летнего новичка "армейцев" Файзуллаева.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Аббосбеку потребовалось не так много времени, чтобы влиться в коллектив. Он нам очень сильно помогает, с ним комфортно на поле. Хороший, квалифицированный, очень дисциплинированный футболист. Всегда работает над собой, на команду: и забивает, и создаёт моменты, даже в обороне помогает" - поделился впечатлениями от игры одноклубника Обляков.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе этого года из узбекистанского "Пахтакора" за 500 тысяч евро. На данный момент в активе Файзуллаева 2+9 по гол+пас в составе "армейцев" в чемпионате и кубке России. Иван Обляков также является игроком старта московской команды в этом сезоне и уже записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи во всех турнирах.

Источник: Metaraitings

ЦСКА Файзуллаев Обляков
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