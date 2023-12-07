– Хотел бы я, чтобы Черчесов возглавил "Спартак"? Я сейчас не внутри команды, поэтому говорить об этом не стану. Знаю, что нужно делать, но обсуждать кандидатуру тренера не хочу. Скажу только, что Черчесову в "Спартаке" прежде всего нужен будет другой контингент состава, – цитирует Тарпищева "РБ Спорт".
Станислав Черчесов уже работал главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 годы. С лета 2022 года "красно-белых" возглавляет Гильермо Абаскаль. Под руководством 34-летнего испанского специалиста "народная команда" идет седьмой в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание москвичей от лидирующего "Краснодара" насчитывает 8 очков. В заключительной игре календарного года подопечные Абаскаля дома примут самарские "Крылья Советов".
Тарпищев: Черчесову в "Спартаке" нужен будет другой контингент состава
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, являющийся поклонником "Спартака", отреагировал на возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Ференцварош"