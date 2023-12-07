– Мне Артур не звонил, и я ему не звонил, – цитирует Медведева "Матч ТВ".
Нападающий Артур перешел весной 2023 года из "РБ Брагантино" в "Палмейрас" за 8 млн евро. Бразилец помог своему клубу защитить чемпионский титул. Ранее сообщалось о том, что "Зенит" сделал предложение "Палмейрасу" по Артуру в размере 18 млн евро.
По итогам сезона-2023 чемпионом Бразилии второй год подряд и 12-й в истории клуба стал "Палмейрас", который поделил очки с "Крузейро" в заключительном туре. Серебряным призером стал "Гремио", набравший на 2 очка меньше.
Медведев – о переговорах с вингером "Палмейраса": мне Артур не звонил, и я ему не звонил
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что бразильский вингер "Палмейраса" Артур получил предложение от питерского клуба.
Фото: ФК "Палмейрас"