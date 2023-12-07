– В рапорте матча указано, что в ТВ-трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Левиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне. Этот вопрос перенесли на следующее заседание с вызовом представителя клуба, запроса от ТВ вещателя видео, – цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, в конце ноября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на 2 игры РПЛ за нецензурное выражение в адрес судейской бригады после упущенной победы в выездном матче 16-го тура чемпионата России в Самаре против "Крыльев Советов" (3:3).
"Железнодорожники" дважды пропустили от волжан в компенсированное время. Из-за дисквалификации 39-летний специалист пропустил недавнюю домашнюю встречу "Локо" против "Зенита", которая завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Галактионову могут продлить дисквалификацию за использование рации для связи с ассистентом
Главному тренеру "Локомотива" Михаилу Галактионову могут продлить дисквалификацию за общение с тренерским штабом "железнодорожников" по рации во время матча 17-го тура РПЛ против "Зенита" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"