- Есть ли смысл вернуться на систему "весна-осень"? Да, конечно, надо возвращаться. Никто сейчас от этого не в плюсе. Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег мы играем в футбол. Это смешно. Зачем это делать? Зачем мучить? Болельщиков мучить, футболистов мучить, руководство мучить, людей, которые следят за полем, мучить. Всех мучаем. Вот просто берём и мучаем, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
До 2010 года включительно чемпионаты Советского Союза и России проводились по календарной системе "весна-осень", при которой футбольный сезон стартовал в марте или апреле и завершался осенью - в конце октября или ноябре. С сезона-2011/2012 Российская премьер-лига разыгрывается по календарной системе "осень-весна", при которой розыгрыш начинается во второй половине лета, уходит на зимнюю паузу в середине декабря, возобновляется в конце февраля - начале марта и завершается в конце мая.
Орещук: летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег мы играем в футбол, это смешно. Зачем это делать - всех мучаем?
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался о необходимости возвращения к календарной системе проведения чемпионата России "весна-осень".
Фото: МатчПремьер