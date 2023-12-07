– Если смотреть на сегодняшний день — конечно же, “Спартак” не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.
В 17 уже чемпионата России по футболу московский “Спартак” сыграл в гостях против грозненского “Ахмата”. Встреча завершилась для красно-белых поражением со счетом 1:2.
В настоящее время спартаковцы имеют на своем счету 27 баллов. Команда Гильермо Абаскаля пребывает на седьмом месте в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Мостовой: если судить по нынешней игре, “Спартак” даже не должен быть в тройке
Бывший футболист “Спартака” Александр Мостовой высказался о чемпионских перспективах красно-белых в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"