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Мостовой: если судить по нынешней игре, “Спартак” даже не должен быть в тройке

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Бывший футболист “Спартака” Александр Мостовой высказался о чемпионских перспективах красно-белых в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Если смотреть на сегодняшний день — конечно же, “Спартак” не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.

В 17 уже чемпионата России по футболу московский “Спартак” сыграл в гостях против грозненского “Ахмата”. Встреча завершилась для красно-белых поражением со счетом 1:2.

В настоящее время спартаковцы имеют на своем счету 27 баллов. Команда Гильермо Абаскаля пребывает на седьмом месте в турнирной таблице.

Источник: “Матч ТВ”

Мостовой Спартак
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