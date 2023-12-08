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Камоцци: у Рибалты определенно больше опыта и способностей, чем у последних директоров "Спартака"

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Франко Камоцци, бывший помощник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на новость о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора "красно-белых".
Фото: ФК "Зенит"
– Если Рибалта станет спортивным директором "Спартака", то это будет очень хорошо для клуба. Он большой профессионал. У него определенно больше опыта и способностей, чем у последних директоров "красно-белых", – цитирует Камоцци Metaratings.

Хавьер Рибалта работал спортивным директором санкт-петербургского "Зенита" с 2018 по 2021 годы. В октябре нынешнего года 43-летний испанский специалист ушел с аналогичной должности во французском "Марселе". Минувшей ночью экс-менеджер "сине-бело-голубых" приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где его встретил сотрудник службы безопасности "Спартака".

Сам Рибалта рассказал, что приехал в Москву в отпуск. Накануне инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале сообщил, что испанец близок к назначению на пост спортивного директора "красно-белых", которую в настоящее время занимает британец Пол Эшуорт.

Спартак Рибалта Камоцци Эшуорт
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