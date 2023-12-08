По последним замерам температура воздуха перед игрой составила -12 градусов по Цельсию.
– Да, было холодно, но бывали условия и похуже. Самое главное, что мы победили в этом матче, – цитирует Сулейманова "Матч ТВ".
8 декабря московский "Локомотив" дома нанес поражение екатеринбургскому "Уралу" в стартовом матче 18-го тура чемпионата России и продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 7 встреч. Игра прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена". Финальный свисток арбитра Артема Чистякова зафиксировал счет 2:0 (0:0) в пользу "железнодорожников".
На 18-й минуте защитник хозяев Евгений Морозов открыл счет. В роли ассистента выступил полузащитник Максим Глушенков. В компенсированное время вышедший на замену нападающий Сергей Пиняев в контратаке отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, который удвоил счет.
Благодаря этому результату команда Михаила Галактионова набрала 31 очко и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ. "Урал" с 19 очками остался 12-м. У клуба из Екатеринбурга всего одна победа в 13 последних играх чемпионата России.
Нападающий "Локомотива" Сулейманов: холодно, но бывали условия и похуже
Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура против "Урала" (2:0) при морозной температуре.
Фото: ФК "Локомотив"