Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
2 - 0 2 0
УралЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
ЛансНе начат

Нападающий "Локомотива" Сулейманов: холодно, но бывали условия и похуже

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура против "Урала" (2:0) при морозной температуре.
Фото: ФК "Локомотив"
По последним замерам температура воздуха перед игрой составила -12 градусов по Цельсию.

– Да, было холодно, но бывали условия и похуже. Самое главное, что мы победили в этом матче, – цитирует Сулейманова "Матч ТВ".

8 декабря московский "Локомотив" дома нанес поражение екатеринбургскому "Уралу" в стартовом матче 18-го тура чемпионата России и продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 7 встреч. Игра прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена". Финальный свисток арбитра Артема Чистякова зафиксировал счет 2:0 (0:0) в пользу "железнодорожников".

На 18-й минуте защитник хозяев Евгений Морозов открыл счет. В роли ассистента выступил полузащитник Максим Глушенков. В компенсированное время вышедший на замену нападающий Сергей Пиняев в контратаке отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, который удвоил счет.

Благодаря этому результату команда Михаила Галактионова набрала 31 очко и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ. "Урал" с 19 очками остался 12-м. У клуба из Екатеринбурга всего одна победа в 13 последних играх чемпионата России.

Локомотив Урал Сулейманов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится