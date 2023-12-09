- Сейчас можем списаться в социальных сетях. В последний раз общались пару-тройку месяцев назад, когда я его поздравлял с победой Махачева. Он отвечает, но я стараюсь не так часто писать, все-таки некрасиво будет с моей стороны. Но он отвечает - очень добрый человек.
Хабиб Нурмагомедов является членом Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 29-0. Свою карьеру в боях российский спортсмен завершил в 2020 году.
Денис Макаров имеет действующее трудовое соглашение с московским “Динамо” до июня 2026 года. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 17 матчах и забил три мяча.
Источник: ТАСС
Макаров – о Хабибе: можем списаться в социальных сетях. Он очень добрый человек
Полузащитник московского “Динамо” Денис Макаров рассказал о том, что поддерживает связь с бывшим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: "Чемпионат"