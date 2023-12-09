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Корнеев: в этом году Соболев — очень нестабильный игрок. Кажется, он бросил работать над собой

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал форварда московского “Спартака” Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
— В этом году Соболев — очень нестабильный игрок, бросил, мне кажется, работать над собой, потому что в каких-то моментах, когда он выглядит хорошо, практически не теряет мяч… Сейчас мы видим, что много теряет его в безобидных ситуациях.

В нынешнем сезоне нападающий московского “Спартака” Александр Соболев в общей сложности принял участие в 17 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

Напомним, московский “Спартак” после 17 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 27 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице. В 18 туре красно-белые дома сыграют с самарскими “Крыльями Советов”.

Источник: “Матч ТВ”

Корнеев Соболев Спартак
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