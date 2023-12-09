"Назначение Рибалты в "Спартак"? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в "Спартаке", - цитирует Зеленова "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в числе кандидатов на должность спортивного директора "Спартака" находится Хавьер Рибалта, работавший в "Зените" на аналогичной должности с июля 2018 по апрель 2021 года. На данный момент пост спортивного директора "красно-белых" занимает Пол Эшуорт.
Зеленов - о Рибалте в “Спартаке”: мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в клубе
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Зенит"