"Считаю его топовым вратарем. У них похожий стиль с Акинфеевым. Понятное дело, ему еще есть над чем работать, но в перспективе он хорош. Думаю, ему пора возвращаться в ЦСКА, делать шаг вперед в карьере", - цитирует конголезца Sport24.
Напомним, что Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, проводит уже четвертый сезон в аренде в "Урале". В текущем сезоне голкипер сыграл за екатеринбуржцев в 22-ух матчах во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и шесть раз оставил свои ворота "сухими". "Урал" после 18-ти туров располагается на 12 месте в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков.
Эмерсон: думаю, Помазуну пора возвращаться в ЦСКА, делать шаг вперед в карьере
Защитник екатеринбургского "Урала" Эмерсон высказался о перспективах голкипера Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"