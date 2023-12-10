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Голкипер “Динамо” Шунин: мы в гонке за чемпионство

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Вратарь московского “Динамо” Антон Шунин считает, что бело-голубые находятся в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Факел"
— Мы в гонке за чемпионство и за медали. Мы в тройке, в 3–4 очках от первого места, – цитирует Шунина “Матч ТВ”.

Сегодня московское “Динамо” сыграло против воронежского “Факела” в гостях в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась ничейным результатом – 1:1.

Сейчас в активе московского “Динамо” 32 балла. Коллектив Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке пребывает “Зенит” – у петербургского клуба на счету 26 очков.

Шунин Динамо Факел
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