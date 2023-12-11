– Верно ли, что единственная позиция, на которую "Спартак" ищет усиления в зимнее окно – это нападающий? Наши скауты работают по большому количеству позиций – и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять, – цитирует Малышева "РБ Спорт".
9 декабря "Спартак" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на пятой строчке в таблице РПЛ. Уже к 8-й минуте "красно-белые" дважды поразили ворота волжан благодаря точным ударам форвардов Квинси Промеса и Александра Соболева. После перерыва полузащитник Кристофер Мартинс поставил победную точку.
На флажке летнего трансферного окна в Европе "Спартак" отдал в аренду двоих нападающих. Сенегалец Кейта Бальде перешел в испанский "Эспаньол", а Шамар Николсон продолжил карьеру во французском "Клермоне". По информации СМИ, "красно-белые" рассматривают варианты с усилением атаки во время зимней паузы.
Гендиректор "Спартака": наши скауты работают по большому количеству позиций
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос по поводу трансферных предпочтений клуба в зимнее окно.
Фото: ФК "Спартак"