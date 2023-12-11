Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
ЛеччеНе начат
Кальяри
22:45
СассуолоНе начат

"Спартак" проведет переговоры с Георгием Джикией по новому контракту

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявил, что московский клуб проведет переговоры с защитником Георгием Джикией по поводу продления контракта.
Фото: ФК "Спартак"
– Ситуация с будущим Джикии? На данный момент переговоры не проходили. Нет решения или переговоры пройдут? Пройдут, – цитирует Малышева "РБ Спорт".

Георгий Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний появился на поле в 9 матчах за "красно-белых" в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к Джикии со стороны московского "Локомотива".

9 декабря "Спартак" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на пятой строчке в таблице РПЛ. Уже к 8-й минуте "красно-белые" дважды поразили ворота волжан благодаря точным ударам форвардов Квинси Промеса и Александра Соболева. После перерыва полузащитник Кристофер Мартинс поставил победную точку.

Спартак Джикия Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится