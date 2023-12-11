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Малышев: оценка выступления "Спартака" по итогам осенней части? Тройка с минусом

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев оценил выступление команды в первой части сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– "Спартак" на пятом месте по итогам осенней части сезона РПЛ? Конечно, мы не удовлетворены. Оценка по 5-балльной системе? Тройка с минусом, – приводит слова Малышева "РБ Спорт".

9 декабря "Спартак" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на пятой строчке в таблице РПЛ. Уже к 8-й минуте "красно-белые" дважды поразили ворота волжан благодаря точным ударам форвардов Квинси Промеса и Александра Соболева. После перерыва полузащитник Кристофер Мартинс поставил победную точку.

Игру против "Крыльев Советов" пропускал из-за дисквалификации главный тренер команды Гильермо Абаскаль. Бан 34-летнего испанского специалиста также распространяется на первый матч "Спартака" в 2024 году на выезде против "Зенита", который состоится в начале марта. Причиной дисквалификации стал толчок испанским специалистом полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в 17-м туре Премьер-Лиги.

Спартак Малышев
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