- Как и в "Локомотиве" - без главного команда побеждает. Уверено победили под руководством Слишковича. Надо задуматься, может, со вторым тренером лучше? 3:0, все счастливы. Каррера вот тоже приехал как помощник, а потом стал чемпионом. Может, стоит задуматься? Начинает сезон один, заканчивает другой.
Московский "Спартак" в отсутствие на бровке главного тренера Гильермо Абаскаля, дисквалифицированного по итогам предыдущего тура, разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе столичной команды отметились нападающие Квинси Промес и Александр Соболев, а также опорный полузащитник Кристофер Мартинс. Таким образом "красно-белые" набрали тридцать очков и ушли на зимний перерыв в чемпионате России, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Широков: может со вторым тренером "Спартаку" лучше? Каррера тоже приехал как помощник, а потом стал чемпионом
Бывший хавбек "Спартака" Роман Широков прокомментировал разгромную победу "красно-белых" над "Крыльями Советов" в 18-м туре чемпионата России (3:0).
Фото: Чемпионат.com