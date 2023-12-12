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Широков: может со вторым тренером "Спартаку" лучше? Каррера тоже приехал как помощник, а потом стал чемпионом

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Бывший хавбек "Спартака" Роман Широков прокомментировал разгромную победу "красно-белых" над "Крыльями Советов" в 18-м туре чемпионата России (3:0).
Фото: Чемпионат.com
- Как и в "Локомотиве" - без главного команда побеждает. Уверено победили под руководством Слишковича. Надо задуматься, может, со вторым тренером лучше? 3:0, все счастливы. Каррера вот тоже приехал как помощник, а потом стал чемпионом. Может, стоит задуматься? Начинает сезон один, заканчивает другой.

Московский "Спартак" в отсутствие на бровке главного тренера Гильермо Абаскаля, дисквалифицированного по итогам предыдущего тура, разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе столичной команды отметились нападающие Квинси Промес и Александр Соболев, а также опорный полузащитник Кристофер Мартинс. Таким образом "красно-белые" набрали тридцать очков и ушли на зимний перерыв в чемпионате России, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Широков Спартак Крылья Советов
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