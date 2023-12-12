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В "Оренбурге" не рассматривают возможность ухода Капленко и Воробьева

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о будущем в клубе хавбека Кирилла Капленко и форварда Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Оренбург"
"По Капленко и Воробьеву к нам никто не обращался. Пока все тихо. Не рассматриваем их уход", - приводит "РБ Спорт" слова Андреева.

Действующий контракт центрального нападающего Дмитрия Воробьева с "Оренбургом" рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне 26-летний форвард провел 18 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу. На счету 24-летнего опорного полузащитника Кирилла Капленко, чье соглашение с клубом истекает в конце июня 2024 года, две результативные передачи в 16 сыгранных встречах.

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