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Булыкин назвал главное открытие сезона РПЛ среди игроков

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги первой части сезона.
Фото: news-ria.com
Экс-футболист сборной России выделил главные открытия первой части сезона в чемпионате России.

"Главное удивление — "Краснодар" на первом месте. Это успех для них. В зимнюю паузу надо хорошо поработать, чтобы потом провести хороший отрезок и выиграть медали чемпионата как минимум. Если говорить об игроке, то главным открытием для меня стал Кассьерра», — заявил Булыкин в беседе с журналистами.

Колумбийский нападающий "Зенита" Маттео Кассьерра, забивший в первой части сезона 14 голов в 16-ти матчах, возглавляет список бомбардиров по итогам 18-ти туров. Ближайшие преследователи - Тюкавин, Сперцян, Кордоба, Гарре и Чалов (у всех по 8 мячей). Кассьерра приехал в Россию в августе 2021-го. Форвард перешел в "Сочи" из португальского клуба "Белененсеш", прежде чем присоединиться к "Зениту" перед началом прошлого сезона.

Источник: "Чемпионат"

Кассьерра Краснодар Зенит
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