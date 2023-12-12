"Сколько ещё Акинфеев готов играть? Думаю, ещё пять лет поиграет, до 42. Не говорю, что ему легко, но Игорь ведёт себя как настоящий профессионал, до сих пор мотивирован играть. Акинфеев хорошо знает, как правильно тренироваться и играть. Игорь играет в одном из лучших клубов России, который всегда претендует на награды, поэтому он мотивирован. Главное, чтобы здоровье позволило" - заявил чешский специалист в беседе с журналистами.
Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 2003-м году в возрасте 17-ти лет. С тех пор он провел 755 матчей в составе "армейцев", 315 из которых оказались "сухими". Ярошик был одноклубником Акинфеева с 2003-го по 2005-й год в бытность игроком ЦСКА. Помимо "армейцев", Иржи Ярошик выступал в России в качестве игрока в составе самарских "Крыльев Советов".
Текущий сезон Ярошик начал в качестве главного тренера "Оренбурга", но покинул клуб после пяти стартовых туров, в которых южноуральцы набрали одно очко.
Источник: Metaratings.ru
Ярошик: Акинфеев - настоящий профессионал. Может поиграть еще пять лет, до сорока двух
Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик оценил профессионализм голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: "Чемпионат"