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Семак - об игре Изидора: мы видим, что ему сложно играть с листа

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Главный тренер петербургского "Зенита" оценил выступления Вильсона Изидора в первой части сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Он провёл слишком мало времени, чтобы давать полноценную оценку. Безусловно, он старается. Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать. Но что касается игровой структуры, концепции, мы видим, что ему сложно играть с листа" - цитирует Семака "Матч ТВ".

Вильсон Изидор перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" в качестве арендного соглашения. Петербургский клуб имеет право выкупа форварда. Нападающий провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Зенит Семак Изидор
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