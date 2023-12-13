"Понятное дело, что могло бы быть и лучше, но мы в любом случае довольны проделанной работой", — сказал Самедов.
Воронежская команда набрала 21 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице 11-е место. "Факел" в сезон ввёл Вадим Евсеев, но теперь команду тренирует Сергей Ташуев, который и вывел команду из зоны вылета и стыковых матчей.
Источник: Metaratings.
В "Факеле" довольны проделанной работой в первой части сезона РПЛ
Старший селекционер "Факела" Александр Самедов оценил выступление команды в первой части сезона.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ