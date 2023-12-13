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В "Факеле" довольны проделанной работой в первой части сезона РПЛ

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Старший селекционер "Факела" Александр Самедов оценил выступление команды в первой части сезона.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
"Понятное дело, что могло бы быть и лучше, но мы в любом случае довольны проделанной работой", — сказал Самедов.

Воронежская команда набрала 21 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице 11-е место. "Факел" в сезон ввёл Вадим Евсеев, но теперь команду тренирует Сергей Ташуев, который и вывел команду из зоны вылета и стыковых матчей.

Источник: Metaratings.

Самедов Факел
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