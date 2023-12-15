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Ал. Мостовой: заметил рост цен в России, но слава богу мне не приходится экономить

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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о росте цен в России.
Фото: "Чемпионат"
"Рост цен? Конечно, заметил. Но я не знаю, почему упор делается на яйца, цена взлетели на все. Приходится ли мне экономить? Слава богу, нет. Я никогда не смотрел на цены — и когда играл, и когда закончил карьеру. Но у меня есть близкие, родные — они на все это смотрят из года в год и удивляются", — сказал Мостовой.

55-летний Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году. Он выступал в Испании за "Алавес" и "Сельту", во Франции за "Страсбург" и "Кан", а в Португалии за "Бенфику". В России Мостовой известен по игре за московский "Спартак".

Сейчас Мостовой проходит обучение в Академии РФС на тренерскую лицензию. Мостовой признался, что хотел бы возглавить московскую команду из РПЛ.

Источник: "РБ Спорт".

Мостовой Ан
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