"Рост цен? Конечно, заметил. Но я не знаю, почему упор делается на яйца, цена взлетели на все. Приходится ли мне экономить? Слава богу, нет. Я никогда не смотрел на цены — и когда играл, и когда закончил карьеру. Но у меня есть близкие, родные — они на все это смотрят из года в год и удивляются", — сказал Мостовой.
55-летний Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году. Он выступал в Испании за "Алавес" и "Сельту", во Франции за "Страсбург" и "Кан", а в Португалии за "Бенфику". В России Мостовой известен по игре за московский "Спартак".
Сейчас Мостовой проходит обучение в Академии РФС на тренерскую лицензию. Мостовой признался, что хотел бы возглавить московскую команду из РПЛ.
Источник: "РБ Спорт".
Ал. Мостовой: заметил рост цен в России, но слава богу мне не приходится экономить
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о росте цен в России.
Фото: "Чемпионат"