– Не знаю, у меня нет информации, кто это. Тренировал сборную Испании? Не помню. Луиса Энрике помню, а его не помню. Представляете, как бывает? Ему 46 лет, по возрасту вроде нормально. Но мне нечего ответить, потому что я в принципе не знаю его. Он ведь в футбол не играл, да? Ну понятно, откуда тогда мы его будем знать?
Готов ли я гипотетически войти в тренерский штаб Роберта Морено в "Сочи"? Надо бы сначала пообщаться, познакомиться. Помочь в футболе я бы многим смог, – цитирует 55-летнего специалиста "Матч ТВ".
15 декабря "Сочи" объявил о назначении экс-наставника национальной сборной Испании и "Монако" Роберта Морено на пост главного тренера команды. С 46-летним испанским специалистом подписан долгосрочный контракт. "Сочи" с 11 очками замыкает таблицу чемпионата России после 18-ти сыгранных туров. Отставание одноименной команды от зоны "стыков" составляет 4 очка, от спасительного 12-го места – 8 очков.
Ранее Морено занимал пост главного тренера "Монако" (2019–2020) и "Гранады" (2021–2022), а также провел 10 матчей в качестве наставника национальной сборной Испании в 2019 году. В сезоне-2014/15 Роберто выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании в качестве ассистента тренера "Барселоны".
Мостовой: войти в штаб Морено в "Сочи"? Помочь в футболе я бы многим смог
Бывший полузащитник испанских "Сельты" и "Алавеса" Александр Мостовой отреагировал на решение руководства "Сочи" назначить на пост главного тренера команды экс-главного тренера сборной Испании Роберта Морено.
Фото: РФС