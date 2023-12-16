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Трансфер Тимошенко из "Родины" в ЦСКА может сорваться

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Форвард "Родины" Иван Тимошенко, интерес к которому проявляет ЦСКА, рискует не присоединиться к "армейцам" в трансферное окно.
Фото: официальный сайт ФК "Родина"
Переговоры о переходе нападающего "Родины" Тимошенко в ЦСКА поставлены на паузу. Причиной этому, как сообщает источник, являются завышенные требования игрока и его окружения по условиям контракта. В данный момент "армейцы" рассматривают целесообразность продолжения переговоров.

На счету 24-летнего форварда 11 голов в 18 матчах Первой лиги. Контракт Тимошенко с "Родиной" истекает летом.

Источник: "RT"

ЦСКА Родина Тимошенко Российские трансферы
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