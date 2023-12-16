Франко Камоцци, работавший ранее советником экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал приглашение в "Сочи" испанского наставника Морено.
"Роберт Морено — хороший тренер, у него есть опыт, его знают в Европе. Опытнее ли он Абаскаля? Да, намного. Думаю, он сможет добиться успеха в России, будет интересно понаблюдать за его работой", — сказал Камоцци в беседе с журналистами.
"Сочи" по итогам первой части чемпионата занимает последнее место в таблице. В активе "горожан" 11 очков - это на четыре меньше чем у 14-го места, позволяющего избежать прямой вылет из Премьер-лиги.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Морено намного опытнее Абаскаля, его знают в Европе
Бывший ассистент Леонида Федуна в руководстве "Спартака" Франко Камоцци высказался о назначении Роберта Морено главным тренером "Сочи".
Фото: Global Look Press