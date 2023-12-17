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Магаль - об участии в фанатских драках: разбитый нос, бровь, и руку ломал, но по своей вине

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Защитник воронежского "Факела" Руслан Магаль рассказал о своем участии в фанатских драках.
Фото: ФК "Факел"
"Стадион "Факела" заполнялся болельщиками, в том числе фанатов московских команд было много. И вот в то время я ходил на фанатский сектор
"Факела". Тогда были популярны фанатские драки. Получал ли хоть раз? Конечно. Разбитый нос, бровь. И руку ломал, но по своей вине", - цитирует Магаля "Матч ТВ".

Руслан Магаль является воспитанником воронежского футбола. Он также выступал за "Сибирь", "Торпедо" и "Балтику". Магаль присоединился к "Факелу" летом 2021 года, перейдя свободным агентом из московского "Торпедо". В текущем сезоне футболист провел в составе воронежской команды 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Магаль Факел
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