"Стадион "Факела" заполнялся болельщиками, в том числе фанатов московских команд было много. И вот в то время я ходил на фанатский сектор
"Факела". Тогда были популярны фанатские драки. Получал ли хоть раз? Конечно. Разбитый нос, бровь. И руку ломал, но по своей вине", - цитирует Магаля "Матч ТВ".
Руслан Магаль является воспитанником воронежского футбола. Он также выступал за "Сибирь", "Торпедо" и "Балтику". Магаль присоединился к "Факелу" летом 2021 года, перейдя свободным агентом из московского "Торпедо". В текущем сезоне футболист провел в составе воронежской команды 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Магаль - об участии в фанатских драках: разбитый нос, бровь, и руку ломал, но по своей вине
Защитник воронежского "Факела" Руслан Магаль рассказал о своем участии в фанатских драках.
Фото: ФК "Факел"