Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Вест Хэм Юнайтед
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
МальоркаНе начат
Реал Сосьедад
18:15
БетисНе начат
Лас-Пальмас
20:30
КадисНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
14:30
МонцаНе начат
Удинезе
17:00
СассуолоНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Болонья
20:00
РомаНе начат
Лацио
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
КёльнНе начат
Байер
19:30
АйнтрахтНе начат
Бавария
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
15:00
БрестНе начат
Тулуза
17:00
РеннНе начат
Лорьян
17:00
СтрасбурНе начат
Мец
17:00
МонпельеНе начат
Марсель
19:05
КлермонНе начат
Лилль
22:45
ПСЖНе начат

Защитник "Балтики" Маляров: надеюсь, в новом году Головин уйдет из "Монако". Хочется, чтобы он двигался дальше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Балтики" Кирилл Маляров считает, что хавбеку "Монако" Александру Головину пора двигаться дальше.
Фото: Reuters
- Наверное, назову Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Тут есть один ответ - человек играет во Франции в одной из лучших команд мира. Надеюсь, в новом году он уйдёт из "Монако". Мне кажется, Саша может поиграть и в Англии, и в топовых командах Испании. Хочется, чтобы он двигался дальше, а не останавливался на "Монако".

Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин перебрался в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. В феврале этого года футболист продлил контракт с "монегасками" до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего хавбека в 30 миллионов евро. В этом сезоне Головин провел за "Монако" 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. Всего на его счету 30+35 по системе гол плюс пас в 190 играх за клуб из одноименного города.

Источник: "Чемпионат"

Маляров Балтика Головин Монако
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится