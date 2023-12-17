- Наверное, назову Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Тут есть один ответ - человек играет во Франции в одной из лучших команд мира. Надеюсь, в новом году он уйдёт из "Монако". Мне кажется, Саша может поиграть и в Англии, и в топовых командах Испании. Хочется, чтобы он двигался дальше, а не останавливался на "Монако".
Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин перебрался в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. В феврале этого года футболист продлил контракт с "монегасками" до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего хавбека в 30 миллионов евро. В этом сезоне Головин провел за "Монако" 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. Всего на его счету 30+35 по системе гол плюс пас в 190 играх за клуб из одноименного города.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Балтики" Маляров: надеюсь, в новом году Головин уйдет из "Монако". Хочется, чтобы он двигался дальше
Защитник "Балтики" Кирилл Маляров считает, что хавбеку "Монако" Александру Головину пора двигаться дальше.
Фото: Reuters