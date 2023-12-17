"В последние два матча мы показали модель игры, которую от нас ожидал тренерский штаб, которую мы ждали сами. Во второй части сезона можем забираться выше и выше. Мы будем максималистами - первое место", - цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".
"Локомотив" в 18-ти турах РПЛ набрал 31 очко и отстает от лидирующего "Краснодара" на 7 очков, располагаясь на 4-й строчке в турнирной таблице. Тикнизян отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами в 23-х матчах во всех турнирах.
Тикнизян - о перспективах "Локомотива" во второй части сезона: мы будем максималистами - первое место
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян порассуждал о перспективах команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Локомотив"