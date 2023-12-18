— Конечно, нет такого, что Дзюба создает негативный фон, который сказывается на команде. Он сам по себе максималист, для него победа — главное в спорте, он заражает нас этим, — цитирует Тикнизяна “Матч ТВ”.
В нынешнем сезоне форвард московского “Локомотива” Наир Тикнизян в общей сложности принял участие в 20 матчах. Ему удалось записать на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.
Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги московский “Локомотив” имеет в собственном активе 31 очко. “Железнодорожники” занимают четвертое место в турнирной таблице.
Тикнизян: Дзюба – максималист. Для него победа — главное в спорте
Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян рассказал о том, какое влияние нападающий Артем Дзюба оказывает на “железнодорожников”.
Фото: ФК "Локомотив"