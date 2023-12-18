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Гимнастка Мельникова — о парне-футболисте: такой молодой человек мне не подходит. Нужен со свободным графиком

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Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, что, вероятно, не будет вступать в отношения с футболистом.
Фото: ФК "Спартак"
"Хочу ли я стать женой футболиста? У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком", — рассказала Мельникова.

Мельникова — победительница Олимпиады 2020 года в командном первенстве. Так же у спортсменки есть бронзовые и серебряные медали с Олимпийских игр, победы на чемпионатах Европы (четырежды) и Европейских играх. В 2016 году Мельникова стала Заслуженным мастером спорта России.

Отметим, что Мельникова болеет за московский "Спартак".

Источник: Sport24.

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