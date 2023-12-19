По информации источника, в 144 матчах чемпионата России с июля по декабрь 2023 года арбитры совершили 43 ошибки в ключевых эпизодах. В них не учитываются ошибки, которые были исправлены с помощью VAR. Таким образом, судьи принимали неверные решения в ключевых эпизодах примерно в каждом третьем матче Российской Премьер-Лиги.
По сравнению с первыми частями двух предыдущих сезонов судьи стали ошибаться реже. На основании анализа баланса "за" и "против" чаще других от неправильных решений арбитров в РПЛ-2023/24 страдал санкт-петербургский "Зенит" - 6 раз. В пользу "сине-бело-голубых" была допущена всего 1 ошибка. Следом за питерской командой по числу ошибок против идет московский ЦСКА (5). Далее расположились "Динамо", "Урал", "Ростов" и "Сочи" (по 4). В матчах с участием "Спартака" арбитры совершили 2 ошибки - одну в пользу "красно-белых" и одну против.
Главным бенефициаром судейских оплошностей стал грозненский "Ахмат", в пользу которого допущено 8 ошибок - вдвое чаще, чем в сторону любого другого из клубов. Больше всех ошибок в ключевых эпизодах допустил питерский рефери Владислав Безбородов - 7 в 8-ми проведенных матчах.
Источник: "СЭ"
"СЭ": в первой части сезона РПЛ судьи чаще всего ошибались против "Зенита" и ЦСКА
Стали известны результаты исследования ошибок арбитров в ключевых эпизодах по ходу первой части чемпионата России-2023/24.
Фото: "СЭ"