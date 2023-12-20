Московский "Спартак" не заинтересован в заключении контракта с 31-летним камерунским форвардом "Бешикташа" Венсаном Абубакаром, сообщают СМИ. По данным источника, помимо существенного возраста игрока фактором не в его пользу является также высокая заработная плата, которая составляет, как сообщается, 3,1 миллиона евро в год.
Ранее появлялась информация о возможном переходе Абубакара в "Спартак". В текущем сезоне нападающий провёл за стамбульский клуб 22 матча, забил 11 голов и отдал 3 результативных паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" не заинтересован в подписании Абубакара
По данным СМИ, "Спартак" не будет подписывать 31-летнего нападающего "Бешикташа" и сборной Камеруна Венсана Абубакара.
Фото: Getty Images