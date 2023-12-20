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Metaraitings: клубы из России заинтересованы в Хулиане Киньонесе из "Америки". Сумма трансфера - около 15 млн

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Форвард мексиканской "Америки" Хулиан Киньонес заинтересовал клубы российской Премьер-лиги.
Фото: Imago
Мексиканский форвард колумбийского происхождения заинтересовал клубы РПЛ в преддверии зимнего трансферного окна. 26-летний страйкер, способный сыграть на обоих флангах атаки, оформил в этом сезоне 12+6 в 24-х матчах по системе гол+пас, чем привлек внимание многих клубов, в том числе и российских.

Сам игрок, как сообщается, готов рассматривать предложения из России. Киньонес стал игроком "Америки" лишь в июле 2023-го года, покинув другую мексиканскую команду - "Атлас". Сумма того трансфера немногим превысила 9 миллионов, евро, и, естественно, "Америка" хотела бы получить прирост капитала в случае расставания со своим нападающим.

В числе главных конкурентов клубов из России называются бразильский "Коринтианс" и мексиканский "Монтеррей".

Источник: "Metaraitings"

Российские трансферы
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