Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный может сменить клубную прописку уже этой зимой. Как сообщает источник, подписание "армейцами" Тамерлана Мусаева из "Балтики" закрывает перед Заболотным двери в основной состав команды. Согласно плану тренерского штаба, основным форвардом ЦСКА в весенней части сезона останется Федор Чалов, а его дублером по позиции будет как раз Мусаев.
Контракт Заболотного с ЦСКА истекает по окончании сезона, но "армейцы" готовы расстаться с 33-летним таргетменом уже в ближайшее время. В текущем сезоне на счету Заболотного 6+2 в 17-ти матчах чемпионата России, еще дважды Антон отличился в Кубке.
Антон Заболотный выступает за ЦСКА с июля 2021-го года, когда он перебрался в стан "армейцев" из "Сочи" на правах свободного агента.
Источник: "Евро Футбол"
Еврофутбол: ЦСКА готов продать Заболотного
Форвард ЦСКА Антон Заболотный может сменить клуб зимой.
Фото: соц сети ПФК ЦСКА