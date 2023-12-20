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Хавбек "Зенита" Васильев: мысленно уже был с ребятами, которые летом уехали в "Ростов" по аренде - Киршем, Столбовым

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Полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев рассказал, что летом 2023 года мог оказаться в "Ростове".
Фото: ФК "Зенит"
- Правда ли, что перед матчем с "Црвеной Звездой" мне сказали: "Сыграешь плохо - поедешь в Ростов"? Почти так. Понравлюсь - скорее всего, оставят. Хотя я вообще не рассчитывал на это. Мысленно уже был где-то с ребятами, которые летом уехали в "Ростов" по аренде – Киршем, Столбовым. Но, видимо, нормально сыграл, понравился. Было ли конкретное предложение от "Ростова"? Да. Был конкретный вариант. Сначала вроде бы меня были готовы отпустить, потом решили ещё раз посмотреть на летнем Кубке. И вот я здесь, - передаёт слова Васильева Metaratings.ru.

19-летний полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев в сезоне-2022/2023 выступал на правах аренды за "Оренбург-2" во Второй лиге (4 матча) и за молодёжную команду "Зенита" (6 матчей, 4 забитых гола). Летом 2023 года Васильев был привлечён в состав главной команды "Зенита" на межсезонные сборы и межсезонный товарищеский турнир с участием иностранных клубов, в ходе которого ярко себя проявил и в новом сезоне вошёл в состав основной обоймы сине-бело-голубых. Полузащитник принял участие в 9 матчах "Зенита" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Летом 2023 года состав "Ростова" пополнили игроки из молодёжной системы "Зенита" - центральный защитник Илья Кирш, нападающий Кирилл Столбов, правый защитник Илья Вахания.

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