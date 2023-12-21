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Опорный полузащитник сборной Колумбии Кастаньо близок к переходу в "Краснодар"

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"Краснодар" согласовал трансфер опорного полузащитника мексиканского "Крус Асуля" и сборной Колумбии Кевина Кастаньо.
Фото: ФК "Крус Асуль"
Как утверждает источник, клубы достигли принципиальной договоренности по поводу перехода 23-летнего колумбийца. В текущем сезоне Кастаньо провел 13 матчей за "Крус Асуль", сделав единственную результативную передачу. После своего дебюта в составе сборной Колумбии в январе 2023 года Кевин провел 7 матчей в майке национальной команды.

Рыночная стоимость опорного полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро. По информации латиноамериканской прессы, сумма трансфера Кастаньо из "Крус Асуля" в "Краснодар" составит порядка 6–7 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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