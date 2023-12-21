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Мирзов - о возможном трансфере в “Зенит”: лично вёл переговоры, но всё же решил перейти в "Терек"

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Полузащитник азербайджанского "Нефтчи" Резиуан Мирзов рассказал, что в 2015 году мог стать игроком петербургского "Зенита".
Фото: РПЛ
- Я мог перейти в "Зенит", когда играл за "Торпедо", я лично вёл переговоры. Но не было гарантии, что буду играть, ведь тогда в команде были Олег Шатов, Халк. Поэтому решил перейти в "Терек", - цитирует Мирзова "Чемпионат".

30-летний атакующий полузащитник Резиуан Мирзов в ходе своей карьеры выступал за такие российские клубы, как нальчикский "Спартак", московское "Торпедо", грозненский "Терек" (ныне "Ахмат"), "Тосно", "Ростов", тульский "Арсенал", московский "Спартак" и подмосковные "Химки". В июле 2015 года футболист на правах свободного агента перешёл из "Торпедо" в "Терек".

С сентября 2023 года Мирзов выступает за "Нефтчи", где в 10 матчах чемпионата Азербайджана отметился одной голевой передачей.

Зенит Ахмат Мирзов Российские трансферы
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