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Гендир "Пари НН" - о Суперлиге: у российских клубов есть все шансы участвовать в этом турнире

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что у российских клубов есть шанс на попадание в Суперлигу.
Фото: "Пари НН"
"Если Суперлига будет декларировать принципы равнозначности и равные возможности для каждого клуба, это будет очень правильная история в наш неспокойный век. На мой взгляд, у российских клубов есть все шансы участвовать в этом турнире", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

Напомним, что сегодня Европейский клуб признал неправоту ФИФА и УЕФА в деле по запрету создания Суперлиги. Организаторы турнира уже назвали примерную дату запуска Суперлиги - 2025 год, но многие европейские клубы отказались от участия в проекте. Поддержку выразили лишь "Реал", "Барселона" и "Наполи". Ранее Мелик-Гусейнов заявил о том, что "Пари НН" будет прилагать все силы для того, чтобы команду пригласили для участия в Суперлиге.

Нижний Новгород Суперлига Мелик-Гусейнов
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